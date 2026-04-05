Mientras la Casa Blanca insiste en que los principales objetivos militares en Irán ya han sido alcanzados, la posibilidad de una retirada sin garantizar la seguridad en Ormuz refuerza la incertidumbre en el mercado energético global, marcado en el último mes por fuertes subidas del precio del barril de petróleo.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, con el objetivo de descabezar al régimen de los ayatolas y destruir sus capacidades nucleares y misilísticas. Casi de inmediato, Teherán cerró el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del comercio mundial de petróleo.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Trump sugirió el martes que Estados Unidos no tiene interés en abrir el estrecho de Ormuz. “Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Vayan ustedes por su petróleo”, recomendó a sus aliados, que desde el principio no quisieron involucrarse directamente en la guerra.

En una publicación en Truth Social, Trump también arremetió contra Reino Unido y otros países europeos.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por (el cierre del) estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO”, escribió Trump.

Agregó que los países “tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos... Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, al igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”.

Evolución del precio del barril de petróleo Brent y West Texas. (AFP).

El miércoles, Trump volvió a referirse al estrecho de Ormuz cuando aseguró que el “nuevo” presidente de Irán le ha pedido un alto el fuego.

“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado”, aseguró Trump también en Truth Social.

De acuerdo con CNN, en la Casa Blanca muchos altos funcionarios reconocen que reabrir el estrecho de Ormuz es un objetivo crucial, no solo para poner fin a la guerra, sino también para bajar los precios del petróleo.

Pero, según CNN, mientras se enfrentan al plazo autoimpuesto por Trump de “dos o tres semanas” para terminar la guerra, altos funcionarios han reconocido en privado que no pueden lograr sus objetivos militares con rapidez y, al mismo tiempo, garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz dentro del mismo calendario. Funcionarios y miembros de la comunidad de inteligencia estiman que podría tomar semanas —si no meses— devolver el estrecho a plena operatividad.

Trump busca salir de una guerra que no puede controlar

El estrecho de Ormuz. (AFP).

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian dijo que el viraje de Trump en el tema del estrecho de Ormuz refleja “una toma de decisiones errática”, con objetivos que han ido cambiando a lo largo de la guerra.

“No es sorprendente, porque la ofensiva comenzó sin un objetivo claro y sobre la marcha se han ido redefiniendo las metas”, sostuvo a El Comercio. Señaló también que Estados Unidos subestimó el cierre del estrecho pese a advertencias previas de los servicios de inteligencia.

En esa línea, Belaunde advirtió que Trump busca ahora una salida rápida ante un escenario que se le ha vuelto adverso, tanto en el frente militar como en el político interno debido a que este es un año electoral.

Según explicó, si da por terminada la guerra sin el desbloqueo del estrecho de Ormuz, Trump intentará construir una narrativa de victoria basada en la destrucción de capacidades militares iraníes y en un supuesto debilitamiento del régimen, pese a que no se ha producido un cambio de gobierno en Teherán. “La victoria que planteará será haber infligido un daño casi total a la capacidad militar de Irán”, indicó.

Sin embargo, el analista alertó que esa narrativa choca con un elemento clave: la situación del estrecho de Ormuz. Aunque una eventual desescalada podría llevar a su reapertura progresiva, Belaunde advirtió sobre el riesgo de que Irán intente imponer un “peaje” a los buques que transiten por la zona, lo que alteraría el equilibrio previo al conflicto.

“Si Irán logra establecer ese peaje, incluso el país podría quedar en una posición más favorable que antes de la guerra”, señaló.

Finalmente, consideró poco probable que otros actores internacionales asuman el control de la seguridad en el estrecho, como ha sugerido Trump. “Europa no va a intervenir militarmente para reabrir el estrecho. No tiene sentido estratégico para ellos”, afirmó, al anticipar que, de concretarse ese escenario, Washington podría trasladar la responsabilidad a sus aliados, profundizando las tensiones dentro del bloque occidental.

Podría ser un callejón sin salida

Esta fotografía tomada el 11 de marzo de 2026 y publicada por la Armada Real Tailandesa muestra el humo que se eleva del buque granelero tailandés «Mayuree Naree» cerca del estrecho de Ormuz tras un ataque. Foto: Foto cedida / MARINA REAL TAILANDESA / AFP / HANDOUT

Por su parte, el embajador Juan Álvarez Vita interpretó el giro de Trump como reflejo de un escenario en Irán “mucho más complejo” de lo previsto por Washington.

A su juicio, la falta de respaldo internacional, especialmente de aliados tradicionales, y la capacidad de respuesta iraní con drones y misiles han cambiado el equilibrio del conflicto. “No solo es Ormuz, son las consecuencias colaterales”, explicó, al advertir que la ofensiva estadounidense no logró el apoyo esperado ni siquiera de socios cercanos.

En esa línea, sostuvo que la administración Trump enfrenta además una presión interna creciente, marcada por protestas y el impacto político de la guerra de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

“Está buscando una salida, pese a sus propias declaraciones contradictorias”, señaló, al mencionar el contraste entre los mensajes de “destruir a Irán” y, al mismo tiempo, ofrecer una tregua no solicitada por Teherán. Para el embajador, este conjunto de factores revela un repliegue estratégico condicionado tanto por el frente externo como por la situación doméstica.

Álvarez Vita también señaló que Trump debe ser consciente de que una intervención militar directa de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz podría ser como “meter los pies en el pantano”, en alusión a los riesgos de entrar en un “callejón sin salida” para sus fuerzas. En ese contexto, consideró que Washington buscaría cerrar el conflicto trasladando responsabilidades a sus aliados, especialmente dentro de la OTAN, a quienes podría culpar por la falta de apoyo.

Respecto al escenario posterior a la guerra, el diplomático planteó que Irán podría terminar imponiendo un peaje a las embarcaciones que transiten por Ormuz, una medida que impactaría directamente en el mercado energético global.