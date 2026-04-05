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Resumen

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Donald Trump ha dado un nuevo giro con respecto a Irán. En cuestión de días, el presidente de Estados Unidos pasó de advertir que no habrá fin de del conflicto sin la reapertura del estrecho de Ormuz, a sostener que su país puede dar por terminada la guerra incluso si ese paso clave del comercio mundial de petróleo sigue bloqueado. ¿Se trata de una maniobra pragmática para cerrar una guerra incómoda o de un retroceso forzado ante la falta de resultados decisivos?

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