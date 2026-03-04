Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un proyectil es interceptado por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro, sobre Tel Aviv. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Un proyectil es interceptado por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro, sobre Tel Aviv. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Por Agencia EFE

El Gobierno turco ha advertido este miércoles de que responderá a actitudes hostiles, después de que las defensas aéreas de la OTAN, a la que pertenece Turquía, hayan interceptado un misil balístico disparado desde Irán, cuyos restos cayeron en el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.