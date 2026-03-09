Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía.

“Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco”, señaló la cartera en un comunicado.

Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar víctimas, añadió la fuente.

“Reafirmamos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza a nuestro territorio y espacio aéreo. Recordamos que es de interés general atender las advertencias de Turquía al respecto”, sentenció el ministerio.

La advertencia de las autoridades turcas tuvo lugar una hora después de que Estados Unidos anunciara el cierre de su consulado en Adana, en el sureste de Turquía, e instara al personal no esencial abandonar el país “debido a los riesgos para la seguridad”.

En un mensaje en X, la embajada estadounidense aconsejó también a sus ciudadanos que se encuentran en el sureste del país que dejen el territorio “ahora mismo”.

Desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense el 28 de febrero, Irán ha respondido con ataques de misiles y drones en todo Oriente Medio con el fin de golpear los activos estadounidenses en la región.

De momento, Turquía parecía no ser un objetivo, pese a que las tropas estadounidenses están estacionadas en varias de sus bases, entre ellas, la base aérea de Incirlik, una importante instalación de la OTAN situada a las afueras de Adana.

Un primer misil lanzado desde Irán hacia el espacio aéreo turco fue abatido el miércoles por las defensas aéreas turcas y la Alianza Atlántica.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, advirtió el sábado a Teherán al respecto y le pidió “prudencia”.

“Hablamos con nuestros amigos en Irán y les dijimos que, si se trataba de un misil que perdió su rumbo, eso es una cosa. Pero si esto va a continuar (...) nuestro consejo es: tengan cuidado”, afirmó.

El misil interceptado el miércoles pasado tenía como objetivo Turquía, confirmó el jueves a la AFP un responsable de la OTAN, sin brindar detalles sobre los medios militares utilizados para su interceptación.

Israel y Estados Unidos bombardearon este martes 3 de marzo el centro de Teherán, mientras los iraníes intensificaron su ofensiva y amenazaron con atacar "todos los centros económicos" de Oriente Medio, en el cuarto día de guerra. (AFP)

