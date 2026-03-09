Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Parte de un segundo misil balístico iraní destruido por la OTAN en el espacio aéreo turco, el 9 de marzo de 2026. (Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP)
Parte de un segundo misil balístico iraní destruido por la OTAN en el espacio aéreo turco, el 9 de marzo de 2026. (Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.