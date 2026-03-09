El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, reiteró este lunes sus advertencias a Irán de no extender el conflicto, horas después de que la OTAN interceptara un misil iraní en el espacio aéreo turco, el segundo desde el pasado 4 de marzo.

“Pese a nuestras advertencias sinceras continúan dándose pasos extremadamente equivocados y provocadores que ponen a prueba la amistad de Turquía”, advirtió el mandatario.

MIRA AQUÍ: La OTAN derriba en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán

“No se debe entrar en actitudes que arrojen sombras sobre mil años de vecindad y hermandad, y abran profundas heridas en el corazón y la mente de nuestra nación”, dijo Erdogan, en un discurso transmitido en directo por la emisora turca NTV.

Aseguró que Turquía está haciendo lo posible para que “el fuego no se expanda más y no se vierta más sangre” y que está siguiendo el curso del conflicto en estrecha colaboración con los demás miembros de la OTAN y otros aliados.

Erdogan también subrayó que gracias a las reservas del Banco Central de Turquía, su gobierno está evitando que la subida de los precios de petróleo y gas, causada por la guerra, se traslade a la ciudadanía en forma de mayor inflación.

Recordó que ya la semana pasada se instauró un sistema de escalonamiento fiscal para limitar la subida de los precios de carburante.

Además, se eliminaron los aranceles sobre la importación de fertilizantes para incentivar la importación de este producto, cuya llegada a los mercados mundiales ha sido enormemente afectada por el cierre del estrecho de Ormuz.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos espera tener un control "total" del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles 4 de marzo la el gobierno de Donald Trump, en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la república islámica. (AFP)

SOBRE EL AUTOR