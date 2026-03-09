Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una conferencia de prensa en el Complejo Presidencial en Ankara, el 11 de febrero de 2026. (Adem ALTAN / AFP)
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una conferencia de prensa en el Complejo Presidencial en Ankara, el 11 de febrero de 2026. (Adem ALTAN / AFP)
/ ADEM ALTAN
Por Agencia EFE

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, reiteró este lunes sus advertencias a Irán de no extender el conflicto, horas después de que la OTAN interceptara un misil iraní en el espacio aéreo turco, el segundo desde el pasado 4 de marzo.

