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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión sobre asuntos económicos en Moscú, el 23 de marzo de 2026. (Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión sobre asuntos económicos en Moscú, el 23 de marzo de 2026. (Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia EFE

El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, acusó este lunes, durante una sesión del Consejo de Seguridad del organismo, a Rusia de dar “apoyo militar sustancial” a Irán en la guerra con Estados Unidos e Israel.

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