Esta imagen satelital, cortesía de Vantor, muestra un barco volcado en la Base Naval de Konarak, al sur de Irán, a orillas del Golfo de Omán, el 4 de marzo de 2026. (Foto: Imagen satelital ©2026 Vantor / AFP).
Por Agencia EFE

Un ataque con drones provocó este jueves un incendio en tanques de combustibles del puerto de Salalah, en Omán, en un incidente que Irán afirmó estar investigando debido a que ese país del golfo Pérsico es “amigo y hermano”.

