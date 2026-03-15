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Un bombero militar estadounidense rocía agua con una manguera en la base aérea de Ali al-Salem, a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Kuwait, el 2 de octubre de 2013. (YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
Un bombero militar estadounidense rocía agua con una manguera en la base aérea de Ali al-Salem, a unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Kuwait, el 2 de octubre de 2013. (YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
/ YASSER AL-ZAYYAT
Por Agencia EFE

Un dron alcanzó este domingo la base de Ali Al Salem, en Kuwait, una instalación que alberga contingentes de Italia y Estados Unidos, sin causar heridos aunque destruyó una aeronave del Ejército italiano, según informó el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Italia, el general Luciano Portolano.

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