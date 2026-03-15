Un dron alcanzó este domingo la base de Ali Al Salem, en Kuwait, una instalación que alberga contingentes de Italia y Estados Unidos, sin causar heridos aunque destruyó una aeronave del Ejército italiano, según informó el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Italia, el general Luciano Portolano.

El ataque se produjo esta mañana cuando un impactó en un hangar donde se encontraba un avión no tripulado de la Task Force Air, que quedó totalmente destruido.

“La aeronave alcanzada constituía un activo indispensable para el desarrollo de las actividades operativas y había permanecido desplegada en la base con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones”, escribió Portolano en la red social X.

El contingente militar en Kuwait había sido reducido en los últimos días debido a la “evolución del cuadro de seguridad en el área”, por lo que el personal que permanece en la base se dedica actualmente a realizar “actividades esenciales de la misión”.

El vicepresidente y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseguró que Italia “no se deja intimidar” por este tipo de ataques, aunque subrayó que la prioridad es proteger a las tropas desplegadas.

“No nos intimidamos porque llega un dron y abandonamos las posiciones, pero debemos poner a salvo al mayor número posible de hombres, manteniendo de todos modos la presencia, manteniendo fe a los compromisos que hemos tomado a nivel internacional”, dijo en una entrevista en la televisión italiana.

Tajani explicó que la base ya había sido blanco de ataques en varias ocasiones, motivo por el cual se había reducido el número de efectivos.

Preguntado por la autoría, Tajani señaló que estas instalaciones son atacadas por ser estadounidenses y aclaró que Italia participa en acciones conjuntas con EE. UU. “por otros asuntos no ligados a la guerra”.

Este nuevo incidente se produce apenas cuatro días después de que, en la noche del pasado miércoles 11 al jueves 12 de marzo de 2026, otro dron impactara contra la base italiana en Erbil (Kurdistán iraquí).

Aquel incidente tampoco dejó heridos entre los alrededor de 120 militares desplegados y solo causó daños materiales en la infraestructura del complejo.

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