Ataques a la refinería de petróleo de Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Un dron impactó este martes una instalación diplomática de Estados Unidos en Bagdad, Irak, en un ataque atribuido preliminarmente a milicias proiraníes en medio de la creciente escalada de violencia en Oriente Medio, según una alerta interna estadounidense y fuentes de seguridad citadas por medios locales.

