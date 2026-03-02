Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.
“Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz”, aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 por ciento del crudo mundial.
La agencia oficial Tasnim tituló su nota con “El Estrecho de Ormuz está cerrado” e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó unas declaraciones tan directas del general.
“No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región”, continuó el alto cargo del cuerpo militar de élite iraní.
Yabari advirtió de que tanto el Ejército como la Guardia Revolucionaria se enfrentarán “con firmeza a cualquier buque ofensivo”.
“Los oleoductos también están a nuestro alcance y no permitiremos que los recursos energéticos de la región estén a disposición del enemigo”, añadió.
El general subrayó que las Fuerzas Armadas de la República Islámica están “plenamente preparadas para superar esta difícil etapa y las contramedidas continuarán”.
Horas antes, la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado a un petrolero, identificado como ‘Athens Nova’, “aliado de Estados Unidos”, en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones.
En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.
Dos de estos drones impactaron, de acuerdo a la Guardia Revolucionaria, en este petrolero en el estrecho de Ormuz, aunque se desconoce el alcance de los daños.
Irán ha extendido su respuesta militar a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por EE.UU. e Israel contra su territorio en la mañana del sábado que ha causado decenas de muertos en territorio iraní, entre ellos 53 niñas en una escuela.
