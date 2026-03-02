Escuchar
Un barco se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega en las aguas del estrecho de Ormuz, el 25 de junio de 2025. (Giuseppe CACACE / AFP)
Por Agencia EFE

Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

