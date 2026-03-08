Escuchar
Al menos una persona resultó herida de gravedad este domingo en la región israelí de Tel Aviv tras una andanada de misiles lanzados por Irán. (EFE/Bomberos de Israel).
Por Agencia EFE

Al menos una persona resultó herida de gravedad este domingo en la región israelí de Tel Aviv tras una andanada de misiles lanzados por Irán, en lo que supone el primer herido grave reportado desde hace siete días, en los que solo se han producido heridos leves y ningún impacto directo.

