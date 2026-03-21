Un misil lanzado desde Irán impactó este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos dos heridos moderados, entre ellos un niño de diez años.

Las sirenas antiaéreas sonaron a las 19.07 hora local (17.07 GMT), tras lo cual se registraron varios impactos en la zona.

De acuerdo con el servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), sus equipos atendieron a unas 20 víctimas con heridas por metralla, lesiones sufridas mientras se dirigían a zonas protegidas y cuadros de pánico.

Entre los heridos figuran un niño de diez años y una en estado moderado, según MDA, que indicó que continúa prestando asistencia a otras personas en el lugar.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel informó del colapso de un edificio tras uno de los impactos, lo que provocó un incendio en la zona.

Un bombero apaga el incendio de un vehículo tras el impacto de un proyectil lanzado por Irán en el sur de Tel Aviv el 15 de marzo de 2026. Foto: Jack GUEZ / AFP / JACK GUEZ

Según el Comando del Frente Interno, la unidad del Ejército israelí encargada de garantizar la seguridad de la población civil en Israel, desde la medianoche se han registrado al menos siete oleadas de ataques iraníes dirigidas contra Dimona y otras áreas del sur del país.

En paralelo, el servicio de bomberos informó de varios incidentes en el norte de Israel atribuidos a impactos de cohetes lanzados por Hezbolá, con daños en algunos edificios.

En total, 15 personas han muerto en Israel por los ataques iraníes. Además, cuatro mujeres perdieron la vida tras el impacto de un explosivo durante un bombardeo de Irán en la localidad palestina de Beit Awwa (sur de Cisjordania).

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