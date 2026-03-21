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Vista de los misiles lanzados por Irán contra Jerusalén tras el ataque más temprano de Israel, este 13 de junio de 2025. Foto: EFE/Atef Safadi
Vista de los misiles lanzados por Irán contra Jerusalén tras el ataque más temprano de Israel, este 13 de junio de 2025. Foto: EFE/Atef Safadi
Por Agencia EFE

Un misil lanzado desde Irán impactó este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos dos heridos moderados, entre ellos un niño de diez años.

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