Un ataque contra petroleros cerca de Irak dejó un tripulante muerto, informó el jueves la televisión estatal iraquí, que citó a las autoridades portuarias.

Farhan Al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la televisión estatal que un miembro de la tripulación de un petrolero había muerto y 38 habían sido rescatados hasta el momento, y que “continúa la búsqueda de los desaparecidos”.

Iraqi channels are now reporting that “multiple tankers” are burning in the Persian Gulf off the coast of Basra, following a coordinated attack by Iran. pic.twitter.com/do46R7soz8 — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

No especificó sus nacionalidades ni dio detalles sobre el responsable del ataque. La célula de comunicación del gobierno iraquí informó a la agencia de noticias nacional INA que “dos petroleros fueron objeto de sabotaje”.

Información en desarrollo...