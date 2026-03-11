Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un petrolero arde en el Golfo Pérsico frente a las costas de Basora, tras un ataque coordinado por Irán.
Por Agencia AFP

Un ataque contra petroleros cerca de Irak dejó un tripulante muerto, informó el jueves la televisión estatal iraquí, que citó a las autoridades portuarias.

