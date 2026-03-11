Un ataque contra petroleros cerca de Irak dejó un tripulante muerto, informó el jueves la televisión estatal iraquí, que citó a las autoridades portuarias.
Farhan Al Fartousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la televisión estatal que un miembro de la tripulación de un petrolero había muerto y 38 habían sido rescatados hasta el momento, y que “continúa la búsqueda de los desaparecidos”.
No especificó sus nacionalidades ni dio detalles sobre el responsable del ataque. La célula de comunicación del gobierno iraquí informó a la agencia de noticias nacional INA que “dos petroleros fueron objeto de sabotaje”.
