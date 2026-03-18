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Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de barcos comerciales en el borde del Estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París el 4 de marzo de 2026. (JULIEN DE ROSA / AFP)
Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de barcos comerciales en el borde del Estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní, en París el 4 de marzo de 2026. (JULIEN DE ROSA / AFP)
/ JULIEN DE ROSA
Por Agencia EFE

Un gran petrolero con bandera de Barbados se vio este jueves obligado a abandonar el estrecho de Ormuz después de que las fuerzas iraníes entraran en posición de ataque.

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