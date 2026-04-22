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Imagen difundida por la CENTCOM que muestra a un buque comercial iraní abordado por EEUU el pasado domingo en el mar de Omán. Foto: EFE/ CENTCOM
Imagen difundida por la CENTCOM que muestra a un buque comercial iraní abordado por EEUU el pasado domingo en el mar de Omán. Foto: EFE/ CENTCOM
Por Agencia EFE

Un tercer buque de carga ha sido atacado este miércoles cuando intentaba transitar el estrecho de Ormuz, según dijo la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.

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