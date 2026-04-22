Un tercer buque de carga ha sido atacado este miércoles cuando intentaba transitar el estrecho de Ormuz, según dijo la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.

El buque, el MSC Francesca, de bandera panameña, fue alcanzado a unas seis millas náuticas de la costa de Irán mientras navegaba hacia el sur, en su salida del estrecho en dirección al golfo de Omán, de acuerdo con la emisora.

Según Vanguard, una firma privada especializada en el seguimiento de riesgos y amenazas a la navegación comercial, el mercante fue interceptado por la Guardia Revolucionaria iraní, que le habría “instruido a echar el ancla”.

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El buque ha denunciado daños en el casco y en las zonas de alojamiento, sin que por el momento se disponga de más información sobre posibles víctimas.

Este incidente se sumaría a otros dos comunicados previamente por la Agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, en inglés), que ha advertido de una elevada actividad en la zona del estrecho.

UKMTO informó de un ataque también este miércoles contra un buque portacontenedores a unas 15 millas náuticas al noreste de Omán, en el que una embarcación de la Guardia Revolucionaria iraní se habría aproximado sin establecer contacto por radio.

Imágenes de tres embarcaciones en las costas de Omán. Foto: EFE

Según el parte del organismo, la Guardia disparó contra el barco provocando “graves daños en el puente de mando”, aunque sin dejar heridos ni provocar incendios ni impactos medioambientales.

La BBC informa ahora de que el buque en cuestión era el Epaminondas, de bandera griega, y señala que las autoridades iraníes sostienen que sí avisaron antes de abrir fuego cuando la embarcación ignoró sus advertencias.

La UKMTO registró además otro ataque a un buque mercante, que fue tiroteado también este miércoles a unas 8 millas náuticas al oeste de Irán, sin que se registraran víctimas ni daños en la embarcación.

El capitán del carguero informó de que el buque fue alcanzado por disparos mientras navegaba en la zona, tras lo cual quedó detenido en el agua. No está claro quién efectuó los disparos ni cuál era el puerto de salida de este buque.

La información sobre estos incidentes llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el Gobierno de Irán.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto a todos los puertos de la República Islámica, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace diez días.

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