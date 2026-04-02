Unos 40 países acordaron este jueves explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques que transiten por este paso estratégico, según un comunicado emitido tras una reunión virtual convocada por el Reino Unido.

Los gobiernos participantes, presididos por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, subrayaron su determinación de “asegurar la libertad de navegación y reabrir” esa vía marítima, que Teherán mantiene prácticamente cerrada desde que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero la guerra contra Irán, que respondió con ataques a los barcos que navegaban por el golfo Pérsico.

El pasado martes, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, sin precisar la cantidad, y prohíbe el tránsito de buques de EE.UU. e Israel.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, indicó que el pago podría ascender a dos millones de dólares (1,7 millones de euros) por buque o un sistema basado en el cargamento, similar al Canal de Suez.

El comunicado difundido en Londres señala que el paso es “uno de los corredores marítimos más críticos del mundo”, utilizado para transportar suministros vitales como fertilizantes para África e hidrocarburos que abastecen hogares, el transporte aéreo y el comercio internacional.

Cerca de 40 países llamaron a la "reapertura inmediata e incondicional" del estrecho de Ormuz al término de una reunión virtual organizada por el Reino Unido, informó este jueves 2 de abril la ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper. (AFP)

Los países aliados debatieron aumentar la presión diplomática y “explorar medidas económicas y políticas coordinadas, como sanciones, si el estrecho permanece cerrado”.

El comunicado resalta también que cooperarán con la Organización Marítima Internacional (OMI) para “asegurar la liberación de miles de barcos y marineros atrapados en el estrecho”.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, que también asistió a la reunión, pidió evitar “las respuestas fragmentadas” y buscar soluciones “prácticas y neutrales” para liberar los alrededor de 2.000 buques con unos 20.000 marineros a bordo varados en el Golfo desde el inicio del conflicto.

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