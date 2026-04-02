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Esta imagen en color natural, obtenida con MODIS del satélite Terra de la NASA el 5 de febrero de 2025, muestra el estrecho de Ormuz. (AFP).
Esta imagen en color natural, obtenida con MODIS del satélite Terra de la NASA el 5 de febrero de 2025, muestra el estrecho de Ormuz. (AFP).
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Por Agencia EFE

Unos 40 países acordaron este jueves explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques que transiten por este paso estratégico, según un comunicado emitido tras una reunión virtual convocada por el Reino Unido.

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