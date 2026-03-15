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Una fotografía muestra el misil tierra-tierra de alcance medio, denominado Sejil-2, en una ubicación no revelada de Irán antes de su lanzamiento de prueba el 20 de mayo de 2009. (FOTO AFP/STR/FARS NEWS).
Una fotografía muestra el misil tierra-tierra de alcance medio, denominado Sejil-2, en una ubicación no revelada de Irán antes de su lanzamiento de prueba el 20 de mayo de 2009. (FOTO AFP/STR/FARS NEWS).
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido Sejil en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

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