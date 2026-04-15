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Irán lanza una oleada de misiles contra Israel y las bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. (Foto de IRIB TV / AFP).
Irán lanza una oleada de misiles contra Israel y las bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. (Foto de IRIB TV / AFP).
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Por Agencia EFE

Irán adquirió en secreto un satélite espía chino a finales de 2024, lo que le proporcionó una nueva y significativa capacidad para identificar y atacar bases militares estadounidenses en la guerra actual, publicó este miércoles The Financial Times.

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