El grupo financiero estadounidense Citi y otras empresas occidentales como la consultora Deloitte pidieron el miércoles a sus empleados que evacuen sus oficinas en Dubái después de que Irán amenazara con atacar bancos vinculados a Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

El ejército iraní amenazó el miércoles con atacar objetivos económicos de Estados Unidos e Israel en la región, incluidos bancos, después de que, según informes de prensa, una serie de ataques nocturnos alcanzaran un banco iraní.

Las oficinas de Citi están en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), que alberga otras muchas empresas.

Según una fuente que pidió el anonimato, las oficinas de Citi en el DIFC y otras en el barrio de Oud Metha serán evacuadas.

Además empleados de otras tres empresas del DIFC, incluyendo la consultora británica Deloitte, dijeron a la AFP que sus oficinas habían sido evacuadas por precaución.

Buques comerciales fotografiados frente a la costa de Dubái el 11 de marzo de 2026. Foto: AFP / -

Dubái y otras ciudades del Golfo han sido objeto de ataques de drones iraníes desde que Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva contra Irán, el 28 de febrero, desatando una guerra en la región.

Otra consultora británica, PwC, anunció el miércoles el cierre de sus oficinas en varios países del Golfo como “precaución”, según informó a la AFP una fuente conocedora de la situación.

Las oficinas del grupo consultor británico permanecerán cerradas en Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

