Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El perfil urbano de Dubái fotografiado el 11 de marzo de 2026. Foto: Giuseppe CACACE / AFP
El perfil urbano de Dubái fotografiado el 11 de marzo de 2026. Foto: Giuseppe CACACE / AFP
/ GIUSEPPE CACACE
Por Agencia AFP

El grupo financiero estadounidense Citi y otras empresas occidentales como la consultora Deloitte pidieron el miércoles a sus empleados que evacuen sus oficinas en Dubái después de que Irán amenazara con atacar bancos vinculados a Estados Unidos e Israel en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.