Las defensas aéreas se activaron el miércoles cerca del consulado estadounidense en Erbil, la capital de la región del Kurdistán iraquí en el norte del país, al escucharse varias explosiones, informaron periodistas de la AFP.

Los reporteros señalaron haber visto varios drones sobrevolando Erbil antes de ser alcanzados por las defensas aéreas, lo que provocó explosiones y humo visible cerca del consulado, objetivo de repetidos ataques con drones y cohetes durante la guerra en Oriente Medio.

Erbil is back on the radar tonight.



The U.S. maintains forces at Erbil Air Base, one of its main military hubs in Iraq. The base has been repeatedly targeted by Iran backed militias.



Videos circulating online appear to show multiple drones launched toward Erbil, with several… pic.twitter.com/OS3UP8EZSb — Open Source Intel (@Osint613) July 15, 2026

Se trata de las primeras explosiones reportadas cerca del consulado en Erbil desde que comenzó en abril un frágil alto el fuego.

Coinciden con la visita de una semana del primer ministro iraquí Ali al Zaidi a Washington, donde fue recibido por el presidente Donald Trump, y se producen además en el contexto de una renovada escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

Durante la guerra en Oriente Medio, la región del Kurdistán, que alberga tropas estadounidenses y numerosas compañías petroleras extranjeras, fue uno de los principales objetivos de los ataques con drones, llevados a cabo en su mayoría por grupos armados iraquíes proiraníes.

Estos grupos, que operan bajo el paraguas de la Resistencia Islámica en Irak, atacaron instalaciones estadounidenses en Irak más de 600 veces en apoyo a Teherán.

Al Zaidi ha dado a los grupos armados proiraníes, que Washington designa como organizaciones terroristas, hasta el 30 de septiembre para desarmarse. La fecha coincide con el fin de la misión de la coalición liderada por Estados Unidos contra los yihadistas.

Algunos grupos armados han dicho que cooperarán, pero otros se mantienen firmes en su rechazo a desarmarse y, en cambio, prometen reforzar sus capacidades.

Desde el inicio de la guerra, e incluso después del alto el fuego de abril, Irán también ha atacado repetidamente a grupos rebeldes kurdos iraníes, que tienen campamentos y bases en el Kurdistán iraquí.

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