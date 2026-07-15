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Un proyectil es captado en el Kurdistán iraquí, cerca del consulado de Estados Unidos en Erbil, Irak, el 15 de julio de 2026. (Captura de X @Osint613)
Un proyectil es captado en el Kurdistán iraquí, cerca del consulado de Estados Unidos en Erbil, Irak, el 15 de julio de 2026. (Captura de X @Osint613)
Por Agencia AFP

Las defensas aéreas se activaron el miércoles cerca del consulado estadounidense en Erbil, la capital de la región del Kurdistán iraquí en el norte del país, al escucharse varias explosiones, informaron periodistas de la AFP.

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