El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirige una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú el 27 de febrero de 2026. (Foto: Gavriil GRIGOROV / AFP).
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.

