En tiempos de crisis económicas, las guerras o confrontaciones alentadas por nacionalismos suelen hacer olvidar, temporalmente, la falta de dinero. El asesinato de Qasem Soleimani a manos de fuerzas estadounidenses parecieron desviar la atención de los iraníes de sus preocupaciones principales: la inflación y el desempleo. Miles de personas salieron a las calles a despedir el féretro del influyente general y clamaban venganza.

Pero una vuelta de tuerca en los acontecimientos encendió de nuevo la mecha de la indignación. Esta vez no hacia Estados Unidos, sino a su propio régimen. El derribo de un avión de pasajeros de Ukraine International, con 176 personas a bordo, fue reconocido por Irán como un “lamentable error”. El pueblo iraní, entonces, volvió a acordarse de la crisis económica, de la represión y de la falta de oportunidades.

Estudiantes en Teherán recuerdan a las víctimas del avión de Ukraine International, derribado por las propias fuerzas iraníes. En la aeronave viajaban más de 80 ciudadanos iraníes. [AFP]

Apenas en noviembre, miles de iraníes salieron a las calles de diversas ciudades a reclamar por el retiro de los subsidios a la gasolina. El régimen, que no es adepto a las protestas, las reprimió a sangre y fuego. La cifra de muertos no se conoce, pero según organizaciones internacionales podría haber superado las mil víctimas. El bloqueo de Internet impidió que durante esos días la población subiera sus fotos o videos del descontrol.

Luego de la caída del avión, la gente ha desafiado al régimen y ha vuelto a salir a las calles. El odio a los estadounidenses está latente, pero la cólera sobre el manejo de la crisis y las implicancias económicas está al tope.

Los jóvenes iraníes están desafiando al régimen y han vuelto a protestar en las calles. El derribo del avión ucraniano ha reactivado la indignación por la endeble situación económica del país. [AFP]





Las sanciones y las cifras

Aunque el régimen de los ayatolas es una muestra de supervivencia, el estadounidense Donald Trump se ha convertido en una pesadilla. Su decisión de retirarse del acuerdo nuclear, alcanzado durante el gobierno de Barack Obama, ha marcado la vida de los iraníes.

El acuerdo del 2015, que también fue firmado por Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea, permitió a Irán un respiro financiero pues se levantaron una serie de medidas restrictivas que le impedían comerciar con varios países del mundo. Irán permitía que se verificaran los procesos de su programa nuclear y limitaba el enriquecimiento de uranio a cambio de reinsertarse poco a poco a la economía mundial.

Así, entre el 2015 y parte del 2018, los iraníes pasaron por una etapa de relativa bonanza. Según el Banco Mundial, después de cerrar con un crecimiento negativo en el 2015 de -1,3% aumentó a 13,3% en el 2016.

Pero cuando Trump reactivó las sanciones económicas, el crecimiento económico de Irán cayó en el 2018 a -4,8% a -9,5% en el 2019. La tasa de desempleo pasó del 14,5% en el 2018 a 16,8% en el 2019.

El tipo de cambio también se desplomó y perdió el 50% de su valor desde el 2018. Actualmente, el tipo de cambio oficial establece 42 mil riales por dólar, pero en el mercado informal está alrededor de 13.650 riales.

El tipo de cambio se ha disparado en los últimos años tras la reactivación de las sanciones económicas. En el mercado informal, un dólar se consigue a más de 13 mil riales. [AFP]

Todo esto debido a que la producción de crudo -Irán es uno de los países con más reservas de petróleo- se desplomó por las sanciones estadounidenses. A inicios del 2018, la producción alcanzó los 3,8 millones de barriles por día (bdp) y ese año el país exportó cerca de 2,3 millones de bdp, sobre todo a China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Grecia e Italia.

Pero para abril del 2019, las exportaciones cayeron a 1 millón de bdp, según Bloomberg. Para octubre, la cifra fue de apenas 260 mil bdp.

Sin embargo, según BBC, la cifra no reflejaría entregas reales debido al mercado negro utilizado para evitar las sanciones. Los petroleros iraníes han sido acusados de ignorar las normas internacionales al apagar sus transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS). El régimen también realizaría transferencias de barco a barco de petróleo y productos derivados.





Economía de resistencia

Sin embargo, esta caótica situación solo estaría alentando a los más intransigentes del régimen para continuar la escalada de tensiones con Estados Unidos como una forma de estimular la llamada "economía de resistencia".

“Para el gobierno iraní, vivir en crisis es bueno. Siempre ha sido bueno, porque puedes culpar de todos los problemas económicos a las sanciones o a la amenaza extranjera de guerra. En los últimos años, Irán ha buscado 'aventuras' como una forma de desviar la atención de los problemas económicos ", señala a "The New York Times" Yassamine Mather, economista política de la Universidad de Oxford.

El presidente Hassan Rouhaní enfrenta severas críticas por el manejo de la crisis con Estados Unidos. [AFP]

La finalidad de los líderes iraníes es su supervivencia y no las penurias económicas del pueblo, según los expertos. Y desde 1979, el régimen de los ayatolas ha demostrado su capacidad de resistencia. "Están dispuestos a empobrecer a las personas para permanecer en el poder", señala Sanam Vakil, subdirector del programa de Medio Oriente y África del Norte en Chatham House, un instituto de investigación en Londres. "La República Islámica no toma decisiones basadas en resultados puramente económicos".

Tras el escándalo del avión ucraniano, el gobierno iraní está agachando la cabeza temporalmente mientras inicia las investigaciones por el error cometido. Pero la venganza por la muerte de Soleimani no se ha completado. Un as bajo la manga podría ser amenazar el transporte de los barcos que llevan petróleo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del consumo mundial de petróleo líquido. Cualquier interrupción en la zona podría alarmar a los mercados y hacer disparar el precio del crudo. Algo que a Trump, en tiempos de reelección, no le conviene.