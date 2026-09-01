icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un misil dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines, en Jordania. (Captura de X @CasetaBosque)
Un misil dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines, en Jordania. (Captura de X @CasetaBosque)
Por Agencia EFE

Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.