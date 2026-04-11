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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, conversa con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su reunión en el marco de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, el 11 de abril de 2026. Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, conversa con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su reunión en el marco de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, el 11 de abril de 2026. Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP
/ JACQUELYN MARTIN
Por Agencia EFE

Irán y Estados Unidos concluyeron este sábado en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas con señales de “optimismo” y el intercambio de las primeras actas de acuerdo, según informaron a EFE fuentes diplomáticas.

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