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Resumen

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“Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas“, anunció este lunes 23 de marzo Donald Trump sobre la guerra en Medio Oriente, pero desde el estado persa niegan que se haya dado tal negociación. A pocos días de cumplirse un mes de los ataques iniciados por Israel y Estados Unidos, el conflicto parece seguir estancado, y con el estrecho de Ormuz bloqueado.

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