Las declaraciones de Trump sorprendieron en este inicio de semana. Y entre sus anuncios también destacó la postergación de los ataques a plantas de energía de Irán, que se iban a dar tras cumplirse un plazo de 48 horas, puesto el sábado 21 a la república islámica para que reabriera la importante ruta marítima.

Pero la controvertida conversación parece cambiar el panorama. ¿Qué hay detrás de esta información? ¿Quiénes son los interlocutores?

Algo claro es que no es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo, quien negocia. “Hemos eliminado a la dirigencia (...). Pero estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder”, dijo el presidente de Estados Unidos. Y vale recordar que el hijo del eliminado Alí Jamenei no ha sido reconocido por el líder republicano.

Mojtaba Jamenei es el nuevo Líder Supremo de Irán, pero no se lo ha visto públicamente y hay dudas sobre su estado de salud. (Foto: AFP)

El internacionalista Jorge Chávez Mazuelos indica que “incluso los países que están en guerra suelen tener negociaciones a través de canales alternos”, y estas pueden darse entre los servicios de inteligencia, o entre personas que no tienen un cargo en el gobierno o que son representantes oficiosos.

En conversación con El Comercio, el docente de la Academia Diplomática del Perú señala que el diálogo sería con alguna figura vinculada a la Guardia Revolucionaria.

“Para que sea un interlocutor con el que puedas negociar lo que se plasme en el terreno, tendría que ser una figura importante del aparato de seguridad. No sé si sería el general Ahmad Vahidi, que es el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria, pero creo que iría por ahí” , apunta.

Otro nombre posible es Masoud Pezeshkian, actual presidente de Irán, pero para el especialista es una figura que no controla el aparato de seguridad ni el aparato de defensa, por lo que “su margen de maniobra es más reducido”.

Ahmad Vahidi, Masoud Pezeshkian y Mohammad Bagher Ghalibaf, posibles interlocutores de Irán. (Fotos: AFP)

Para el analista internacional Roberto Heimovits, de la nueva dirigencia de Mojtaba Jamenei no se conoce mucho: tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobreviven pocos de la dirigencia de Ali Jamenei.

“El único que sobrevive de la vieja dirigencia es [Mohammad Bagher] Ghalibaf, el presidente del Parlamento iraní. No sé si Trump se refiere a él. Ahora, Ghalibaf era considerado bastante de línea dura, pero aún así podría ser el interlocutor de Trump”, explica a este Diario.

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Según el líder republicano, “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” y esto “podría suceder en los próximos cinco días”.

Desde varios lados del mundo felicitaron este acercamiento. “Cualquier informe sobre conversaciones productivas es bienvenido”, indicó Reino Unido, que pidió una solución rápida para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del petróleo mundial.

Otro actor en este acercamiento sería el gobierno de Omán. Aseguró que “trabaja intensamente” para lograr un acuerdo que garantice el paso de buques a través del estrecho de Ormuz. “Independientemente de la opinión que se tenga sobre Irán, esta guerra no es culpa suya”, dijo el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaid. Por el lado de Estados Unidos habrían participado los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

Detrás de las declaraciones

El acercamiento entre Estados Unidos e Irán está lleno de contradicciones. Primero Donald Trump anunció que estaban en conversaciones, pero medios iraníes lo negaron. Luego, el ministro de Exteriores, Ismail Bagaei, tuvo que admitir un contacto muy diferente a la versión estadounidense, sin negociación.

“En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra”, dijo a la prensa local.

La versión de Irán está lejos de la que ofreció Trump.

Para Heimovits la situación es bastante ambigua porque hay intereses en ambos lados. “En principio, sí podrían negociar”, indicó, pero la pregunta es si les conviene hacerlo.

“A Estados Unidos le convendría negociar para ver si Irán está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz y a renunciar a los programas nuclear y de misiles. A Irán le convendría negociar para evitar mayor destrucción de su infraestructura y más asesinatos de sus líderes”, resalta el especialista.

Pero también hay razones para no negociar. Por un lado, Estados Unidos todavía no ha podido destruir el programa nuclear y de misiles, que podrían ser acelerados. En tanto, Irán podría creer que su estrategia de subir el precio de petróleo tendría más efecto.

Además… Mensaje a los actores económicos Las declaraciones de Trump también estarían dirigidas a la industria petrolera. Según informe de AFP, los precios del petróleo se desplomaron y las bolsas repuntaron tras la suspensión del ultimátum de 48 horas. Por eso, Chávez Mazuelos indica que el anuncio de Trump sería un mensaje a los actores económicos. "Yo creo que algo que Trump sí sabe es leer la respuesta de los actores económicos. Es su mundo. Los conflictos quizás no los comprende tanto, pero el mundo económico lo entiende un poco más, y creo que sabe que eso también tiene un correlato con su aprobación política", apunta.

Ambos especialistas coincidieron en que a Irán no le convendría reconocer la negociación para no dar muestra de debilidad. “Irán no querría dar la imagen de debilidad de que ha aceptado negociar con Estados Unidos, a pesar de que lo bombardean día y noche” , dice.

Del mismo modo, Chávez Mazuelos considera que “la razón por la cual Irán dice que no hay ninguna conversación es porque no quiere que se entienda que está en una posición de debilidad”.

El laberinto de Estados Unidos

La negociaciones con Teherán no son el único caso lleno de contradicciones. Estados Unidos afirmó que Japón enviaría buques al Medio Oriente, pero ello fue inmediatamente descartado por el gobierno japonés.

“La primera ministra japonesa se ha comprometido con el hecho de enviar parte de su Armada”, había dicho Mike Waltz, embajador estadounidense ante la ONU. El portavoz del gobierno nipón, Minoru Kihara, lo negó con un rotundo “Eso no es verdad”.

¿Qué sucede en Estados Unidos?

La situación es muy delicada para la primera potencia mundial, indica Chávez Mazuelos, pues “tener mayor poder relativo no garantiza conseguir el fin político que se persigue, y el mejor ejemplo de eso es Vietnam”.

Señala que Irán sigue teniendo capacidad de imponer costos.

Heimovits cree que, “en principio, el mejor camino para Estados Unidos es concentrarse en la infraestructura militar de Irán y seguir haciendo la separación que es correcta entre el pueblo de Irán y el régimen que lo oprime”.

Pero el camino aún sigue siendo incierto en el Golfo Pérsico.