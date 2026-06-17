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El tráfico circula junto a la bandera nacional iraní que ondea en un edificio de la plaza Enghelab en Teherán, el 14 de junio de 2026. (AFP)
El tráfico circula junto a la bandera nacional iraní que ondea en un edificio de la plaza Enghelab en Teherán, el 14 de junio de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Estados Unidos e Irán firmaron de forma remota y por adelantado este miércoles un acuerdo de entendimiento que ya está en vigor, según informaron hoy dos funcionarios estadounidenses al medio especializado Axios.

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