Por Roger Zuzunaga Ruiz

El fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán no solo dejó en evidencia la profundidad de sus diferencias, sino que marcó un giro inmediato hacia la presión militar. Tras más de 20 horas de diálogo sin acuerdo, las conversaciones colapsaron frente a tres líneas rojas irreconciliables. Horas después, el presidente Donald Trump elevó la tensión al ordenar el domingo el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo que fue cerrada por Teherán desde el inicio de la guerra y por la que pretende cobrar un peaje. ¿Qué puede pasar ahora?

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