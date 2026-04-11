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Fuerzas de seguridad cerca del centro de prensa para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad. Foto: EFE/EPA/Sohail Shahzad
Fuerzas de seguridad cerca del centro de prensa para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad. Foto: EFE/EPA/Sohail Shahzad
Por Agencia EFE

Irán y Estados Unidos iniciaron este sábado en Islamabad su primer encuentro directo en las negociaciones de paz tras una mañana de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán, según informó a EFE una fuente diplomática paquistaní.

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