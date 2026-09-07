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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a escalar en el Medio Oriente, con ataques que trasladan el conflicto al estratégico tráfico marítimo y al corazón de las exportaciones petroleras iraníes. El sábado, Washington anunció la destrucción o inutilización de tres petroleros iraníes, después de que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la Guardia Revolucionaria lanzara misiles contra un portaaviones y un destructor de estadounidenses. ¿Estamos camino hacia una nueva guerra abierta o puede instalarse una dinámica de ataques y represalias limitadas, sin negociaciones para resolver el conflicto?

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