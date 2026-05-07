De acuerdo con la prensa de Estados Unidos, el memorando contempla declarar el fin de las hostilidades y abrir un período de negociación de 30 días para resolver los temas más conflictivos, desde el enriquecimiento de uranio hasta el descongelamiento de activos iraníes y la seguridad en el estrecho de Ormuz.

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El memorando habría surgido inicialmente como una propuesta impulsada por Estados Unidos, pero terminó convirtiéndose en un texto negociado y ajustado con observaciones iraníes.

El documento de una página y 14 puntos está siendo negociado entre los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, y varios funcionarios iraníes, tanto directamente como a través de mediadores, informó el portal Axios.

Según dos fuentes de Axios, una vez que se firme el memorando, las negociaciones de 30 días podrían tener lugar en Islamabad o Ginebra.

En esta fotografía del 2 de mayo de 2026 muestra al buque cisterna Bili, con bandera de Gambia, anclado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. (Foto de Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP). / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

Un funcionario estadounidense dijo a Axios que las restricciones impuestas por Irán al tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y el bloqueo naval estadounidense se levantarían de manera gradual durante ese período de 30 días.

Si las negociaciones fracasan, las fuerzas estadounidenses podrían restablecer el bloqueo o reanudar la acción militar, dijo el funcionario estadounidense.

En cuanto a la duración de la moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, el tema está siendo negociado. Tres fuentes dijero a Axios que sería de al menos 12 años, mientras que una señala 15 como un plazo probable. Irán propuso una moratoria de 5 años y Estados Unidos exigió 20.

Además, Estados Unidos pretende incluir una cláusula que establezca que cualquier violación iraní en materia de enriquecimiento de uranio prolongaría la moratoria. Tras su vencimiento, Irán podría enriquecer su uranio hasta un nivel bajo del 3,67%.

En el memorando de entendimiento, Irán se comprometería a no buscar jamás un arma nuclear ni a realizar actividades relacionadas con su desarrollo, dice Axios. Según un funcionario estadounidense, las partes están discutiendo una cláusula por la cual Irán se comprometería a no operar instalaciones nucleares subterráneas.

Irán también se comprometería a un régimen de inspecciones reforzado, que incluiría inspecciones sorpresa por parte de la ONU.

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navegando en el mar Arábigo el 3 de mayo de 2026. (Foto de la Marina de los EE. UU. / AFP). / -

En el ámbito del memorando de entendimiento, Estados Unidos se comprometería a levantar gradualmente las sanciones impuestas a Irán y a liberar progresivamente miles de millones de dólares en fondos iraníes que se encuentran congelados en todo el mundo.

Dos fuentes con conocimiento del tema también afirmaron a Axios que Irán aceptaría retirar su uranio altamente enriquecido del país, una exigencia de Estados Unidos que Teherán ha rechazado hasta ahora.

Una fuente indicó a Axios que una de las opciones que se están barajando es trasladar el material, unos 440 kilos, a Estados Unidos.

El memorando representa uno de los mayores giros de postura de Trump con respecto a Irán desde que volvió a la Casa Blanca.

Hasta hace pocas semanas, Trump y sectores de su administración mantenían exigencias mucho más duras como rendición incondicional de Irán, fin total del enriquecimiento de uranio, desmantelamiento completo del programa nuclear, restricciones al programa de misiles, reducción del apoyo iraní a grupos aliados en la región, además de un cambio de régimen en Teherán.

En marzo, Trump llegó a advertir que no aceptaría “ningún acuerdo” que permitiera a Irán conservar capacidad de enriquecimiento nuclear y amenazó con ataques más devastadores si Teherán no cedía.

"Estados Unidos tiene que ceder"

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el próximo evento "UFC Freedom 250" en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 6 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP). / KENT NISHIMURA

El periodista y analista internacional Carlos Novoa, especializado en temas del Medio Oriente, considera que la Casa Blanca terminó abandonando sus posiciones maximalistas tras no conseguir sus objetivos iniciales en la guerra.

“Cualquier cosa que haya pasado después de ese primer intento de negociación en el que Estados Unidos intentó imponer condiciones puede ser visto como un reconocimiento de una especie de triunfo moral de Irán”, afirma a El Comercio.

Novoa sostiene que, aunque la administración Trump jamás reconocerá públicamente una derrota, el desarrollo de los acontecimientos revela que la Casa Blanca terminó retrocediendo de su discurso inicial.

“Trump trató de imponer un discurso grandilocuente y tuvo que ceder a este memorando porque si no, no iba a haber paz”, señala.

Novoa explica que el principal factor detrás del giro de Trump fue el choque con la realidad militar, económica y política.

“Finalmente, la realidad los hizo entender que no podían ir a negociar con una postura maximalista”, indica.

A su juicio, la Casa Blanca entró en “una especie de rompecabezas” del que no pudo salir rápidamente y terminó enfrentando un conflicto más complejo de lo previsto.

“El apuro de cerrar este conflicto viene porque se les está yendo de las manos y no están logrando sus objetivos iniciales”, añade.

El analista también vincula el cambio de postura al impacto económico internacional generado por la crisis en el estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo. Las tensiones ya habían provocado volatilidad en el mercado energético y preocupación por el efecto sobre la inflación global.

“Ya está afectando la economía no solamente de Estados Unidos, sino del resto del mundo”, refiere.

A ello sumaron factores políticos internos en Estados Unidos. Según Novoa, las encuestas que anticipan dificultades para los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre también habrían acelerado la necesidad de alcanzar una salida diplomática.

“Trump terminó regresando al acuerdo que criticó”

El presidente estadounidense Barack Obama, junto al vicepresidente Joe Biden, pronuncia un discurso el 14 de julio de 2015, tras alcanzarse un acuerdo nuclear con Irán. (Foto de Andrew Harnik / AFP). / ANDREW HARNIK

Uno de los aspectos que más llama la atención, según Novoa, es que el nuevo enfoque estadounidense termina acercándose al acuerdo nuclear firmado durante el gobierno de Barack Obama y abandonado posteriormente por Trump.

“El acuerdo que tenía Irán con Obama era, viéndolo a la distancia, bastante razonable”, afirma.

Para Novoa, la decisión de Trump de romper ese pacto respondió más a razones políticas y populistas que a problemas estructurales del acuerdo.

“Trump simplemente lo anuló cuando asumió el poder reemplazando a Obama. Y finalmente, después de tantas cosas, llegamos a ese mismo punto”, explica.

El especialista considera que esto demuestra que las bases del antiguo pacto nuclear eran viables desde un inicio y que Washington terminó regresando, aunque parcialmente, al mismo esquema que antes rechazaba.

El borrador actual contempla una moratoria temporal al enriquecimiento de uranio, inspecciones internacionales y restricciones a instalaciones nucleares, elementos que recuerdan varios componentes del acuerdo nuclear de 2015.

Los límites estratégicos de Estados Unidos

Flores depositadas en un altar improvisado con un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei frente a la Embajada iraní en Rusia, el 2 de marzo de 2026. (Foto de HECTOR RETAMAL / AFP). / HECTOR RETAMAL

Novoa también considera que el abandono del discurso sobre un posible “cambio de régimen” en Irán refleja que Estados Unidos calculó mal el escenario político y militar.

“Se le ha ido un poco de las manos el tema”, afirma.

El analista cree que Washington asumió erróneamente que existían condiciones internas favorables para presionar un colapso del régimen iraní.

“Trataron de imponer una política maximalista pensando, yo creo que mal calculado”, señala.

A su juicio, si la ofensiva hubiese ocurrido antes, en medio de las protestas internas más intensas en Irán ocurridas en enero, la reacción podría haber sido distinta. Pero el contexto cambió y la Casa Blanca terminó encontrando límites que no esperaba.

Además, indica que dentro del propio aparato estadounidense existieron discrepancias sobre la forma en que Trump manejó la confrontación.

“Atacar a Irán, para los que saben del tema, no era algo sencillo y la forma como lo hizo no era la más adecuada”, sostiene.

Para Novoa, el principal error estratégico de Washington fue creer que podía imponer condiciones unilaterales a Teherán mediante presión militar.

“No se podía imponer condiciones de ninguna manera en Irán y es lo que Trump intentó hacer. Se estrelló con esa realidad y eso lo obliga justamente a aceptar este tipo de condiciones que en un principio no tenían previstas los estrategas de Estados Unidos”, concluye.