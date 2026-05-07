Por Roger Zuzunaga Ruiz

El memorando de una página que están negociando Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra marca un giro inesperado en la postura del presidente Donald Trump frente a Teherán. Después de semanas de amenazas de “rendición incondicional”, bombardeos y exigencias de desmantelamiento total del programa nuclear iraní, la Casa Blanca ahora impulsa una fórmula mucho más pragmática para acabar con el conflicto iniciado el 28 de febrero.

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