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El primer ministro de Kuwait, el jeque Ahmad al-Abdullah al-Sabah (C), inspeccionando el aeropuerto dañado tras un ataque de Irán. (AFP).
El primer ministro de Kuwait, el jeque Ahmad al-Abdullah al-Sabah (C), inspeccionando el aeropuerto dañado tras un ataque de Irán. (AFP).
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Por Roger Zuzunaga Ruiz

El ataque iraní contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait, que dejó al menos un muerto y 63 heridos, ha encendido las alarmas sobre el futuro de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán. La ofensiva, considerada una de las acciones más graves desde que ambas partes acordaron detener las hostilidades en abril, se produjo en medio de un intercambio de represalias que también alcanzó a Bahréin. Tanto Washington como Teherán se acusaron mutuamente de violar la tregua. ¿Estamos cerca de la vuelta de la guerra?

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