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El humo y el fuego se elevan desde el lugar de los ataques aéreos en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP / Archivo).
El humo y el fuego se elevan desde el lugar de los ataques aéreos en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, Irán, el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP / Archivo).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán atacó el miércoles bases estadounidenses en Jordania y Bahréin, en el más reciente intercambio de fuego con Estados Unidos tras el derribo de un helicóptero norteamericano sobre el estrecho de Ormuz.

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