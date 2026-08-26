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Resumen

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Fotografía muestra al Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abas Araqchi, estrechando la mano del Ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr al-Busaidi, en Teherán el 25 de agosto de 2026. Foto: MINISTERIO DE EXTERIORES DE IRAN / AFP
Fotografía muestra al Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abas Araqchi, estrechando la mano del Ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr al-Busaidi, en Teherán el 25 de agosto de 2026. Foto: MINISTERIO DE EXTERIORES DE IRAN / AFP
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Por Agencia AFP

Omán e Irán están negociando un “corredor temporal” de navegación en el estrecho de Ormuz y su desminado, aunque Teherán advirtió este miércoles que ese paso estratégico para el petróleo mundial no reabrirá hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra.

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