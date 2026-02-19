Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta foto, publicada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Sepanews, el 17 de febrero de 2026, muestra el lanzamiento de un cohete durante un ejercicio militar en el Estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Esta foto, publicada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Sepanews, el 17 de febrero de 2026, muestra el lanzamiento de un cohete durante un ejercicio militar en el Estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
/ -
Por Agencia EFE

Irán y Rusia celebraron este jueves maniobras navales conjuntas en el mar de Omán en medio de tensiones con EE.UU., que aumentó la presencia de sus fuerzas desplegadas en Oriente Medio para presionar a la República Islámica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Irán y Rusia realizan maniobras navales en el mar de Omán en medio de tensiones con Estados Unidos
Oriente Medio

Irán y Rusia realizan maniobras navales en el mar de Omán en medio de tensiones con Estados Unidos

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”
Oriente Medio

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”

Trump sugiere que podría tomar una decisión sobre un ataque a Irán en unos “diez días”
EEUU

Trump sugiere que podría tomar una decisión sobre un ataque a Irán en unos “diez días”

Irán defiende el enriquecimiento nuclear pese a que EE.UU. ve “motivos” para atacar
Oriente Medio

Irán defiende el enriquecimiento nuclear pese a que EE.UU. ve “motivos” para atacar