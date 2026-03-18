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Un misil iraní en el cielo sobre la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
Un misil iraní en el cielo sobre la ciudad de Nablus, en Cisjordania, el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ALAA BADARNEH)
/ ALAA BADARNEH
Por Agencia AFP

Cuatro mujeres murieron a causa de la caída de restos de misil en una localidad palestina de Cisjordania a última hora del miércoles, informaron los servicios médicos, poco después de que el ejército israelí reportara el lanzamiento de proyectiles iraníes.

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