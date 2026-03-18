Cuatro mujeres murieron a causa de la caída de restos de misil en una localidad palestina de Cisjordania a última hora del miércoles, informaron los servicios médicos, poco después de que el ejército israelí reportara el lanzamiento de proyectiles iraníes.

La Media Luna Roja Palestina indicó que había cuatro personas fallecidas y seis heridas en la zona de Beit Awa, cerca de Hebrón, lo que supone las primeras víctimas mortales palestinas en la guerra en Oriente Medio.

Los servicios médicos palestinos afirmaron que las muertes se debieron a “la caída de metralla”.

Poco antes de que se confirmaran las muertes, el ejército israelí declaró que estaba “actuando para interceptar la amenaza de misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel”.

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La guerra en Oriente Medio entró este sábado 14 de marzo en su tercera semana y se encuentra en una "fase decisiva", aseguró el sábado Israel, que junto con Estados Unidos continúa bombardeando Irán, mientras la república islámica responde con ataques a infraestructuras en el Golfo. (AFP)

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