Miles de iraníes celebraron el miércoles frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán el rotundo revés de los republicanos de Donald Trump en las elecciones de medio mandato, atribuida en parte a la guerra con Irán, y que coincidió con una manifestación anual antiestadounidense.

Los cánticos de “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!” resonaron en el centro de Teherán mientras los manifestantes ondeaban banderas iraníes y portaban pancartas contra Washington e Israel.

Una pancarta mostraba a Trump como un bulldog manchado de sangre sujeto por una correa sostenida por una figura diabólica que se asemejaba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Ciudadanos iraníes participan en una manifestación frente a la antigua embajada de Estados Unidos para conmemorar el aniversario de la crisis de rehenes de Irán de 1979, en Teherán, el 4 de noviembre de 2026. Foto: AFP / ATTA KENARE

Otras exigían venganza por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en los ataques estadounidenses e israelíes que desencadenaron la guerra regional a finales de febrero.

Una gigantesca pantalla sobre la multitud declaraba: “El pueblo de Irán fija el precio”, con barriles de petróleo sobre un mapa del mundo, símbolo del alza de los precios de la energía desde que estalló la guerra en febrero e Irán afirmó su control sobre el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital.

“Estados Unidos nos ha atormentado durante años, pero no ha podido hacerle nada a Irán”, dijo Mahmudkhani, de 40 años, que asistió a la concentración que conmemora todos los años la toma de la embajada en 1979 y la crisis de los rehenes.

La manifestación tuvo lugar un día después de la demoledora derrota de Trump en las elecciones legislativas de mitad de mandato, ampliamente considerada como un referéndum sobre su segundo gobierno, en el que la frustración por el costo de vida, los aranceles y el conflicto con Irán desempeñaron un papel crucial.

Ormuz como presión

“No estamos contentos con el aumento de los precios del petróleo”, dijo Mahmudkhani, quien solo dio su apellido. Sin embargo “hay cierta satisfacción en saber que ya no vivimos este tormento solos”, añadió.

El 4 de noviembre de 2026, en Teherán, los iraníes queman banderas de Estados Unidos e Israel durante una manifestación frente a la antigua embajada estadounidense para conmemorar el aniversario de la crisis de los rehenes en Irán de 1979. Foto: AFP / ATTA KENARE

Majid Heidari, un productor de telas de 62 años, sostuvo que los precios del petróleo por la guerra contra Irán habían “impactado el voto estadounidense”.

“Cuando Europa y Estados Unidos se unen contra nosotros, debemos usar nuestra herramienta” dijo, en referencia al cierre de Ormuz.

“No podemos hacer nada más que ejercer cierta presión sobre los gobiernos haciendo que su propio pueblo sienta las consecuencias”.

Aun así, dudaba de que el resultado de estas elecciones cambie la vida de los iraníes de a pie.

Mohamad, un funcionario de 42 años, compartía esta opinión.

“Creo que, sean los demócratas o los republicanos, para nosotros no hay diferencia”, dijo.

“La actitud del gobierno estadounidense hacia el pueblo iraní lamentablemente ha permanecido igual durante los últimos 50 años”.

El principal negociador iraní en los diálogos con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que los estadounidenses votaron “No a la guerra” en las elecciones de medio mandato.

Los esfuerzos liderados por Catar y Pakistán para negociar un acuerdo entre Teherán y Washington, están estancados, con ataques ocasionales en medio del temor a una reanudación del conflicto a gran escala.

La manifestación anual conmemora el asalto a la embajada estadounidense en Teherán en noviembre de 1979, meses después de la Revolución Islámica que derrocó al sah respaldado por Estados Unidos, Mohammad Reza Pahlavi.

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