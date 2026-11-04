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Resumen

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Un iraní porta una figura de cartón que representa al presidente estadounidense Donald Trump durante una manifestación frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un iraní porta una figura de cartón que representa al presidente estadounidense Donald Trump durante una manifestación frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Miles de iraníes celebraron el miércoles frente a la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán el rotundo revés de los republicanos de Donald Trump en las elecciones de medio mandato, atribuida en parte a la guerra con Irán, y que coincidió con una manifestación anual antiestadounidense.

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