Presidente Herzog: “El corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias”

El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó tras el anuncio de la firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza que “en este momento el corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias”.

En un breve mensaje en su cuenta de X publicado poco después del anuncio, Herzog citó una frase del profeta Jeremías, que dice: “Volverán de la tierra del enemigo… y los hijos volverán a sus fronteras”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que esto significa que “Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna” y que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto”.

Tras su mensaje, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que este jueves reunirá a su gobierno para dar luz verde al acuerdo, que supondrá la liberación de los 48 rehenes (unos 20 vivos) en Gaza a cambio de la liberación de alrededor de 1.950 presos y detenidos palestinos.

