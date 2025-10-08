El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró un primer acuerdo de paz en Gaza firmado entre Israel y Hamás. (Alastair Grant / POOL / AFP)
El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró un primer acuerdo de paz en Gaza firmado entre Israel y Hamás.
Agencia EFE
Agencia EFE

Presidente Herzog: “El corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias”
Presidente Herzog: “El corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias”

Presidente Herzog: “El corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias”

El presidente de , , afirmó tras el anuncio de la firma del acuerdo de paz para la que “en este momento el corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias”.

En un breve mensaje en su cuenta de X publicado poco después del anuncio, Herzog citó una frase del profeta Jeremías, que dice: “Volverán de la tierra del enemigo… y los hijos volverán a sus fronteras”.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que esto significa que “Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna” y que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto”.

Tras su mensaje, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que este jueves reunirá a su gobierno para dar luz verde al acuerdo, que supondrá la liberación de los 48 rehenes (unos 20 vivos) en Gaza a cambio de la liberación de alrededor de 1.950 presos y detenidos palestinos.

