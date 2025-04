Cymerman recordó que a petición del Papa organizó su primera visita a Israel en el 2014, y que para este año Francisco estaba planificando un segundo viaje a la región.

“Voy a contar un secreto, que para mí es muy doloroso, y es que este año estaba prevista la segunda visita del Papa a Tierra Santa, y él me pidió que la acompañase. Quería repetir exactamente lo mismo: Jordania, Belén, Palestina, Israel. Y quería incluso venir al kibutz Nir Oz, en la frontera de Gaza, donde tenía amigos argentinos. Quería hacerse una foto allí con algunos de los supervivientes de la masacre de Hamás. Y preguntó si sería posible ir a la iglesia del norte de Gaza, donde hay 610 cristianos, con quienes hablaba todos los días a las 7 de la tarde”, reveló Cymerman.

Agregó que Francisco le escribía cartas de su puño y letra. Se veían una vez al mes y se comunicaban seguido. La última vez que se comunicaron fue dos días antes de su muerte. “Me escribió un correo electrónico que ahora que lo leo me sonaba a una especie de despedida. Él siempre decía nos vemos tal fecha, y en este correo no me lo dijo. Me dijo estoy luchando por mejorar, estoy en Santa Marta, y por favor reza por mi que yo rezaré por vosotros”.

Nada volverá a ser igual en el Medio Oriente

Sobre el conflicto en el Medio Oriente, Cymerman manifestó que se vive un tsunami en la región. “Lo que aquí ocurrió el 7 de octubre no fue un atentado más, no fue un incidente más, no fue una masacre más, fue el evento más grave ocurrido en esta región del mundo desde 1882″, sentenció.

“Lo que aquí ocurrió ese día cambió el orden de la región, cambió procesos que estaban en camino. Me refiero a un hecho muy concreto: el 7 de octubre ocurrió la masacre. El 7 de septiembre estábamos en Arabia Saudita. Era la primera vez que 12 israelíes, encabezados por una mujer experta en Medio Oriente, fuimos invitados a un congreso oficial del Gobierno Saudí“, manifestó Cymerman sobre el proceso de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel que se estaba avanzando en el 2023, como parte de los Acuerdos de Abraham que ya habían firmado Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Agregó que situaciones similares ya se vivieron en el pasado. Recordó que el 9 de septiembre de 1993 Israel reconoció oficialmente a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Luego empezaron las negociaciones para un futuro Estado palestino en el plazo de cinco años. Pero casi de inmediato terroristas suicidas hicieron explotar autobuses, atentaron en centros comerciales, en discotecas de Tel Aviv y otras zonas de Israel.

“Cada vez que esto ocurría, Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí, se plantaba en el lugar del atentado y decía ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando la paz parecía más cerca?“, evocó Cymerman.

“Al mismo tiempo, yo me iba a Gaza, a Cisjordania, a Qatar, y me encontraba con todos los líderes de Hamás. Los entrevisté a todos, menos a Yahya Sinwar, que fue el arquitecto del 7 de octubre. Decenas de veces encontré al fundador de Hamás, Ahmed Yasin, en su casa. Producto de esos encuentros yo noté, y él me lo decía, que para ellos todo aquel que pacta con Israel es un traidor. Todo aquel que lucha por crear un Estado palestino laico, es un traidor. Y que tienen que hacer todo para descarrilar ese tren. Eso me lo dijo el jeque Yasin". anotó.

“Entonces, les puedo decir que entendí que lo que ocurrió con Rabin en los años 90 volvió a ocurrir el 7 de octubre, esta vez con Sinwar, que intentó matar la normalización de Israel y Arabia Saudita”, siguió.

Sostuvo que hay una razón muy fuerte para romper el acercamiento entre esas dos naciones: dijo que Arabia Saudita no es otro país más que se unirá a los acuerdos de Abraham; es el país de la economía; es el país sagrado para casi 2.000 millones de personas. “En el momento en el que haya relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, ocurrirá un efecto dominó muy importante. Habrá otros países musulmanes y árabes que se unirán al proceso”, pronosticó.

Cymerman insistió en que lo hecho por Hamás el 7 de octubre, impulsado por Irán, tenía el objetivo de parar la normalización entre Israel y Arabia Saudita. “Ahora nada volverá a ser igual a lo que era”.

Remarcó que en primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está empeñado en que Hamás ya no debe existir al otro lado de la frontera después de que acabe la guerra. No como grupo armado. Quizá sí como partido político, pero antes debe reconocer los Acuerdos de Oslo de 1993.

Las fallas que facilitaron el 7 de octubre

Sobre las acciones que facilitaron el 7 de octubre, Cymerman dijo que la forma cómo Israel miró a Hamás en los últimos años permitió a la milicia palestina traer dinero de Qatar y de Irán. Además, Israel permitió que 20.000 personas entren a diario desde Gaza para trabajar. Aseguró que Hamás obligaba a estos a dar información sobre cada lugar del sur de Israel. “Por eso, cuando 5.600 personas entran el 7 de octubre en el sur de Israel, ellos sabían a dónde ir, a qué casa, qué familia vive allí, dónde está cada israelí”.

Cymerman explicó que unos meses antes del 7 de octubre, hubo una reunión en un hotel de Gaza en la que participaron decenas de personas de la élite de Hamás. El tema del debate era cómo iban a conquistar Israel, y cómo iban a dividir Israel en cantones. Quién será el gobernador de cada uno de estos cantones. Tenían una lista de todos los bienes inmobiliarios más importantes que hay en Israel para repartírselos.

“Se supo todo eso porque el gobernador de un cantón entendió que era una especie de locura colectiva. Y al día siguiente, cogió las maletas, a su mujer y sus hijos y se escapó a El Cairo. Cuando llegó, llamó a un periodista del diario Haaretz, que como yo entrevistó a bastantes líderes de Hamas, y le dijo vente a El Cairo, y le contó todo. Esto fue después del 7 de octubre. Todo fue publicado con lujo de detalles”.

Reconoció que el poderoso ejército israelí fracasó el 7 de octubre, pero resaltó que en menos de un año y medio dio la vuelta a la tortilla y logró neutralizar los siete frentes relacionados con el Eje de la Resistencia patrocinado por Irán. “Es una victoria rotunda, sin precedentes en la historia moderna... pero Israel perdió el octavo frente: el de la percepción internacional, la guerra mediática”, manifestó.

“La victoria en los siete frentes aseguraron la supervivencia de Israel y tal vez enterró, al menos por unos años, los sueños de locura de Hamás y de Hezbolá”, dijo.

“¿Por qué Israel no detectó a tiempo el ataque? La única explicación que tengo, a falta de una investigación, es que la concepción de Israel era que Hamás se estaba aburguesando, que se estaba convirtiendo en una fuerza semiestatal", indicó.

Sobre Hezbolá, Cymerman informó que 400 comandantes de esa milicia libanesa han viajado recientemente a varios países de América del Sur, incluyendo Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador, escapando de la persecusión que ha iniciado contra ellos el ejército libanés. Alertó que la pasividad de los gobiernos de la región puede hacer que encuentren un terreno fértiil para asentarse e iniciar acciones extremistas y se involucren de lleno en negocios ilegales.

Henrique Cymerman emigró a Israel a los 16 años. Se licenció en Ciencias Sociales y obtuvo un máster en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Tel Aviv. Desde 1991, ha trabajado como corresponsal en la región para medios como La Vanguardia, SIC y Mediaset España. Domina cinco idiomas, inglés, español, portugués, francés y hebreo, algo que le ha permitido entrevistar a figuras clave como Yasser Arafat, Shimon Peres y Mahmud Abbas. Fue el último periodista en entrevistar a Yitzhak Rabin antes de su asesinato.

— Usted dice que nada volverá a ser igual después del 7 de octubre. ¿Qué puede pasar con Gaza, con Hamás?

Lo único que puede pasar con Gaza es que volvamos a la situación en la que estábamos en el 2007, antes del golpe de Estado de Hamás, que tiraba gente de la Autoridad Palestina, de Al Fatah (que es el grupo nacional palestino), del décimo octavo piso o les disparaba en la pierna para marcarles para siempre como traidores. Hay que devolver Gaza a la Autoridad Palestina y volver de alguna manera a la racionalidad, volver a educar a los niños para la paz y no para el martirio y el suicidio y el terrorismo. Realmente lo que la última generación recibió en Gaza es algo que no podemos aceptar. El 7 de octubre fue el resultado de todo esto.

— ¿Y qué opina de que algunos ministros de Israel están empujando el plan de Trump para convertir a Gaza en una especie de resort o anexarlo a Israel?

Yo creo que eso no va a ocurrir, ellos mismos saben que eso no va a ocurrir, pero lo utilizan como una forma de despertar al mundo árabe, porque cuando te digo que la Autoridad Palestina tiene que volver a Gaza, yo creo que hay un papel muy importante por parte del mundo árabe, concretamente de Arabia Saudita, de Emiratos, de Jordania y de Egipto, para que tomen cartas en el asunto y ello se haga realidad. También tienen que permitir que haya seguridad en Gaza, porque si no hay seguridad, Israel tendrá que permanecer ahí, y eso es lo peor que puede ocurrir. Yo espero que Israel pueda volver a la frontera israelí con seguridad y que la gente pueda volver a sus casas, y que del otro lado no haya terroristas sanguinarios que quieran violar israelíes y quemar vivas personas.

— ¿No va a haber una ocupación de Israel en Gaza?

Espero que no, creo que sería un grave error y creo que igual si eso ocurre ahora y el Gobierno Israelí actual lo mantiene, el próximo gobierno de Israel lo cancelará, y las elecciones están previstas para el año que viene.

— ¿Qué puede pasar con los rehenes en este contexto? Son la moneda de cambio que tiene Hamás para su sobrevivencia

Me preocupa mucho ese tema, porque yo creo que Hamás no va a liberar a todos los rehenes pues son su único seguro de vida, y ellos están luchando por su existencia. Saben que ni Egipto, ni Arabia Saudita, ni mucho menos Estados Unidos e Israel quieren que siga en Gaza. Así que yo creo que es un momento muy crítico. Israel, como sociedad, tiene que hacer absolutamente todo para que los 59 rehenes vivos o muertos vuelvan lo antes posible, y debo decirte, ahora creo que ya lo podemos contar, que el Papa era muy activo en esta cuestión.

— ¿Cuál era la visión del Papa?

El Papa quería devolver a los rehenes lo antes posible, porque él sabía una cosa, y es que si Hamás hubiese devuelto a los rehenes hace un año, hace un año la guerra se hubiese acabado. Si continuó la guerra, si hay muertes de hombres de Hamás, pero también de civiles y eso es trágico (esos civiles son escudos humanos de Hamás, manipulados por Hamás), es porque Hamás no liberó a los rehenes. Hoy me temo que Hamás no lo va a hacer.

— ¿Con respecto a Hezbolá, estas 400 personas que han entrado a cuatro países de América del Sur qué están buscando?

Están buscando seguridad y están buscando reorganizarse en otro lugar bien lejos del Líbano, que en este momento está cambiando. Hay una transformación interna en el Líbano.

— ¿Qué tipo de milicia se podría formar en América del Sur? ¿En qué se van a meter?

Ellos van a hacer narcotráfico, ellos van a hacer terrorismo, ellos van a buscar objetivos judíos, occidentales, norteamericanos. Ellos son un cáncer y hay que extirparlo, tomar todas las medidas de seguridad. Ningún gobierno en un Estado de derecho se puede permitir que gentusa como esa entre en el país con total libertad.