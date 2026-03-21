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Imagen de archivo de una operaciones del ejército israelí en el Líbano. Foto: EFE/ Ejército de Israel
Imagen de archivo de una operaciones del ejército israelí en el Líbano. Foto: EFE/ Ejército de Israel
Por Agencia EFE

Israel se encuentra “en la mitad del camino” de la guerra que comenzó contra Irán el pasado 28 de febrero, declaró este sábado el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, que dijo que los ataques continuarán durante la Pascua judía, que se celebra del 1 al 9 de abril.

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