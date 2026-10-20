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Resumen

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Una valla publicitaria electoral con una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que dice "O la derecha o Palestina", en Haifa, Israel, 19 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Una valla publicitaria electoral con una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que dice "O la derecha o Palestina", en Haifa, Israel, 19 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

El bloque opositor al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encabezado por el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, aventaja a la coalición gubernamental en las últimas encuestas a una semana de las elecciones del 27 de octubre, aunque ninguno de los dos bloques alcanzaría por ahora la mayoría de 61 escaños sin los partidos árabes.

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