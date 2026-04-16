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Un obús autopropulsado israelí dispara proyectiles hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de abril de 2026. (JACK GUEZ / AFP)
Un obús autopropulsado israelí dispara proyectiles hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de abril de 2026. (JACK GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió este jueves a la milicia chií Hezbolá que “reaccionarán” si su país se siente “amenazado” durante el alto el fuego de 10 días pactado con el Líbano.

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