El representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió este jueves a la milicia chií Hezbolá que “reaccionarán” si su país se siente “amenazado” durante el alto el fuego de 10 días pactado con el Líbano.

“Tendrán que seguir muy de cerca lo que ocurre sobre el terreno. Si nos sentimos amenazados, reaccionaremos. No nos vamos a ir a ninguna parte. Mantenemos nuestras posiciones”, respondió Danon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

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El israelí reaccionó así poco antes de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y el Líbano, anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, después de que ambos países se reunieran en Washington.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves tras el anuncio de alto el fuego en el Líbano que el Ejército israelí mantendrá ocupada una zona de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur del Líbano durante la tregua.

“Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos”, aseguró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves 16 de abril e incluirá al movimiento libanés proiraní Hezbolá, y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos países. (AFP)

Por su parte, Hezbolá alertó de que el pacto no debe otorgar “libertad de movimiento” a las fuerzas de Israel.

“Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí”, indicó la oficina de relaciones con la prensa del movimiento político y armado en un breve comunicado.

Antes de referirse al pacto con el Líbano, el embajador cargó contra el secretario general de la ONU, António Guterres, por unas declaraciones en las que igualó los ataques de Israel y Hezbolá y aseguró que ambos desestabilizan el Líbano.

“Esto es sencillamente falso”, declaró. “Mientras unos optan por progresar, el secretario general opta por hacer exactamente lo contrario. Por sembrar la duda. Por tergiversar la verdad. Por establecer una comparación entre un Estado soberano y una organización terrorista. Es vergonzoso”.

En este sentido, exigió a Guterres que “retirara sus comentarios, rectificara lo dicho e hiciera su trabajo”.

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El pasado 2 de marzo, Israel inició una ofensiva contra el grupo chií libanés Hezbolá, que se sumó al conflicto para apoyar a Irán tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero que desató la guerra en Oriente Medio.

Durante este tiempo, Israel ha replicado la retórica expansionista de Gaza en el Líbano con la premisa de acabar con Hezbolá, históricamente respaldado por Irán.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas este jueves por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Más de 1,3 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse.

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Líbano acusó este miércoles 8 de abril a Israel de haber causado decenas de muertos y cientos de heridos con sus bombardeos más intensos desde el comienzo de la guerra contra el grupo proiraní Hezbolá que han desatado pánico en la capital. (AFP)

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