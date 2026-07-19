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Resumen

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FOTO ARCHIVO. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL
FOTO ARCHIVO. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa en Jerusalén. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel advirtió este domingo de la posibilidad de que un misil disparado por Irán hacia Áqaba (Jordania) pueda causar daños colaterales en el sur del país, anticipando a la población ante el escenario de que las sirenas antiaéreas se activen en esta región.

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