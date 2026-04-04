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Periodistas documentan los daños tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra la Universidad Shahid Beheshti, en Teherán, Irán, el 4 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Periodistas documentan los daños tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra la Universidad Shahid Beheshti, en Teherán, Irán, el 4 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El Ejército israelí informó este sábado de que su fuerza aérea atacó durante la pasada noche emplazamientos de defensa aérea, una base de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y almacenes de misiles balísticos en Teherán.

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