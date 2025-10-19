Israel afirma que la tregua en Gaza sigue vigente pero alega que sus tropas pueden protegerse

Escucha la noticia
Israel afirma que la tregua en Gaza sigue vigente pero alega que sus tropas pueden protegerseResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La portavoz del Gobierno israelí Shosh Bedrosian afirmó este domingo que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, pero añadió que a sus tropas “se les permite protegerse”.
“Actualmente estamos en un alto el fuego, pero a los soldados se les permite protegerse”, dijo en una rueda de prensa virtual tras el fuego cruzado que se ha producido este domingo entre milicianos palestinos y el Ejército israelí en Rafah, sur de Gaza.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Israel lanza dos ataques aéreos sobre Gaza y denuncia disparos de Hamás en Rafah
Bedrosian afirmó que Hamás “sabe donde se encuentran los cuerpos” de los 16 rehenes fallecidos que todavía se hallan en la Franja de Gaza, agregando que el Gobierno es “consciente de que, cuando Hamás siente presión de Israel y EE.UU., empieza a devolver” los cuerpos de los secuestrados con mayor rapidez.
La portavoz concluyó haciendo hincapié en que Israel “ha mantenido su parte del acuerdo” desde su firma el 10 de octubre, enfatizando la obligación de Hamás de “mantener su compromiso con los mediadores, incluyendo al presidente (Donald) Trump, de devolver al resto de los rehenes” como parte de la tregua.
Cuando se cumplen nueve días del alto el fuego entre Israel y Hamás, el Ejército israelí bombardeó varias zonas de Gaza, poco después de que el Gobierno israelí ordenara atacar “enérgicamente objetivos terroristas” en respuesta a los combates que se han desarrollado en Rafah.
Esta mañana se produjo fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, después de que los primeros lanzaran contra las tropas “un misil antitanque y disparos” en la zona, según detalló un comunicado castrense, que calificó el incidente de “una flagrante violación” del acuerdo de alto el fuego.
MÁS INFORMACIÓN: Netanyahu acusa a Hamás de violar el alto el fuego y ordena atacar “objetivos terroristas” en Gaza
Por su parte, la fuerza Radea, una unidad de la Policía del Ministerio Interior de Hamás en Gaza, aseguró haber llevado a cabo en la zona una operación para perseguir a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia que colabora con Israel en el sur del enclave.
Según una fuente del brazo armado de Hamás, las fuerzas armadas israelíes salieron en defensa de Abu Shabab, lo que desató los combates.
Tanto Hamás como su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, se han desvinculado de los choques. Al Qasam, concretamente, asegura que perdió el contacto con sus miembros en el área de Rafah cuando Israel reanudó su ofensiva en Gaza en marzo de este año.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Netanyahu acusa a Hamás de violar el alto el fuego y ordena atacar “objetivos terroristas” en Gaza
- Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO: últimas noticias de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga
- Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO | Rodrigo Paz y Jorge Quiroga definen la segunda vuelta presidencial
- Ladrones roban joyas de “valor inestimable” en el museo del Louvre de París
- Museo del Louvre: encuentran dañada la corona de diamantes y esmeraldas de la Emperatriz Eugenia que fue robada
Contenido sugerido
Contenido GEC