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El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan/ POOL
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan/ POOL
Por Agencia EFE

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró en unas declaraciones difundidas este miércoles que el Ejército mantiene un alto nivel de preparación y está listo para reanudar “de inmediato y con contundencia” las operaciones militares “en todos los frentes”.

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