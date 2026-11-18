El Ejército israelí afirmó este miércoles que su incursión terrestre en el centro de la Franja de Gaza, iniciada pese a la tregua vigente, tiene como objetivo destruir un túnel del grupo islamista palestino Hamás que considera una amenaza para sus tropas, en una operación que ha obligado a cientos de gazatíes a huir de la zona.

“Hoy (miércoles), personal de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y del Shin Bet (agencia de inteligencia interior) inició una actividad operativa específica para desmantelar un túnel terrorista al oeste de la Línea Amarilla, el cual representaba una amenaza inmediata y directa para las tropas”, se indica en un comunicado militar.

Más de 73.000 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás.

El Ejército no aportó detalles sobre la ubicación exacta ni sobre las características del túnel. Cerca de las 12.30 hora local (10.30 GMT), un portavoz en árabe del Ejército de Israel difundió una orden de desplazamiento forzoso en áreas entre las localidades de Nuseirat y Bureij, tras lo que unas 400 personas emprendieron la huida hacia el sur.

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Tras la incursión, Hamás denunció que Israel está cometiendo una “violación flagrante” del acuerdo de alto el fuego y pidió a los mediadores internacionales que intervengan para detenerla.

Según el acuerdo de tregua, firmado en octubre de 2025, Israel se quedaba en un primer momento con el control militar de en torno al 53 % del enclave, inaccesible a la población gazatí, y se iría luego replegando por fases.

En cambio, desde entonces las fuerzas armadas israelíes han movido los bloques con los que señalizaban esta línea para ganar territorio y establecido una segunda demarcación, conocida como la línea naranja, que expande su área de influencia unos cientos de metros más allá de la línea amarilla.

En total, sólo en torno al 35 % del territorio gazatí está disponible sin restricciones de acceso a su población, casi en su totalidad desplazada.

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