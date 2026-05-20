Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Captura del video publicado por el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que muestra a los activistas de la Flotilla para Gaza detenidos en el puerto de Ashdod. (Captura de video).
Captura del video publicado por el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que muestra a los activistas de la Flotilla para Gaza detenidos en el puerto de Ashdod. (Captura de video).
Por Agencia AFP

Los 430 miembros de la flotilla para Gaza interceptada el lunes por las fuerzas israelíes frente a las costas de Chipre están siendo trasladados a Israel, anunció la madrugada del miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado hebreo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.