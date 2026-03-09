Escuchar
Fuerzas de seguridad de Israel y personal de emergencia junto a un vehículo destruido en el lugar de un ataque iraní que impactó un barrio residencial en Bat Yam, al sur de Tel Aviv, el 9 de marzo de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Fuerzas de seguridad de Israel y personal de emergencia junto a un vehículo destruido en el lugar de un ataque iraní que impactó un barrio residencial en Bat Yam, al sur de Tel Aviv, el 9 de marzo de 2026. (Foto de Jack GUEZ / AFP).
Por Agencia EFE

El impacto de un misil iraní en la zona central de Israel causó un muerto y dos heridos críticos, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo; día en el que murieron nueve personas.

