Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los servicios de emergencias atienden al menos a seis heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán. (EFE / United Hatzalah).
Los servicios de emergencias atienden al menos a seis heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán. (EFE / United Hatzalah).
Por Agencia EFE

Varias personas resultaron heridas la noche de este domingo tras caer un misil en una carretera en el área de Jerusalén, donde la Policía reportó impactos de fragmentos caídos en la zona.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.