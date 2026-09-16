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Resumen

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Mujeres palestinas reaccionan mientras las autoridades israelíes demuelen una casa palestina por haber sido supuestamente construida sin permisos de construcción en Khalet al-Homus, cerca de la ciudad de Yatta. Foto: HAZEM BADER / AFP
Mujeres palestinas reaccionan mientras las autoridades israelíes demuelen una casa palestina por haber sido supuestamente construida sin permisos de construcción en Khalet al-Homus, cerca de la ciudad de Yatta. Foto: HAZEM BADER / AFP
/ HAZEM BADER
Por Agencia AFP

El ministro de Defensa israelí afirmó el miércoles que es sólo cuestión de tiempo que Israel reanude la guerra a gran escala en Gaza y comience a expulsar a sus dos millones de palestinos.

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