El ministro israelí de Defensa, Gideon Saar, anunció este martes una serie de “contramedidas” contra el Reino Unido, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén, en respuesta a las sanciones comerciales anunciadas por este país a los asentamientos israelíes en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional.

Saar anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén, la retirada de representantes de ese país del centro de coordinación para Gaza, el cese de las actividades británicas de entrenamiento de las fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la prohibición de entrada a Israel a ciertos ciudadanos británicos.

Además informó de la prohibición de la entrada a Israel para doce ciudadanos del Reino Unido. Entre los vetados destacan el exlíder laborista Jeremy Corbyn y Zarah Sultana, codirigentes de la agrupación de izquierdas Your Party, así como otros diez diputados del Parlamento británico y el abogado Fahad Ansari, que representó a Hamás en un caso judicial en el Reino Unido.

Saar también afirmó que se retirará a los representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza (CMCC, por su siglas en inglés), establecido a finales del año pasado en Israel para avanzar con el plan de paz para la Franja palestina promovido por Estados Unidos, y del que ya expulsó a los representantes españoles y holandeses.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, habla durante una rueda de prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén, Israel, el 8 de septiembre. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

Finalmente, anunció la prohibición a las autoridades británicas de entrenar a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania.

“El pueblo judío tiene derecho a vivir en toda la tierra de Israel”, afirmó Saar en una declaración sin preguntas en hebreo e inglés, en la que criticó la decisión del Gobierno británico por ser una “grave injerencia en el proceso electoral” israelí, en vista de los comicios legislativos previstos para octubre.

Saar criticó con contundencia al Gobierno británico y le acusó de llevar a cabo una “retórica antiisraelí sesgada y parcial” que ha contribuido, según dijo, “al aumento sin precedentes de los ataques antisemitas”.

Y añadió: “Digo al gobierno laborista y a todos los gobiernos del mundo que creen poder obligar a Israel a actuar en contra de nuestros intereses nacionales y de seguridad: no tienen ninguna posibilidad de éxito”.

La “contramedidas” en respuesta a la decisión de Londres

Las “contramedidas” de Israel llegan en respuesta a la decisión que Londres hizo pública este martes de prohibir el comercio de bienes y servicios con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, al considerar que perjudica a la solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí, y de sancionar a los países que lo practiquen.

Paralelamente, once países europeos, entre ellos España, y Canadá anunciaron su intención de restringir dicho comercio dada la preocupación por el deterioro de la situación en Cisjordania.

En este territorio palestino, la violencia de colonos se ha intensificado desde que el Gobierno de coalición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó al poder a finales de 2022.